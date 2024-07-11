Орловский «Техспецкомплект» признали банкротом

11.7.2024 | 10:50 Закон и порядок, Новости

Такое решение вынес Арбитражный суд области.

Здание на Гуртьева, 2, где находится офис компании. Фото: google.com

В отношении ООО открыто конкурсное производство сроком на полгода. Конкурсным управляющим утвердили Андрея Староверова. Такая информация содержится в картотеке дел суда.

Причиной являются неудовлетворённые требования кредиторов компании. Общая сумма задолженностей «Техспецкомплекта» составляет 56,6 миллиона рублей. Более половины суммы (29,3 миллиона) приходится на долг перед ФНС.

Также на рассмотрении находятся заявления ещё 11 кредиторов, которые пытаются взыскать с компании задолженности на общую сумму около 48,5 миллиона.

Иск о банкротстве «Техспецкомплекта» около года назад подало столичное ООО «Водалюкс-М». Причиной стал долг в 1,9 миллиона.

ИА «Орелград»


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