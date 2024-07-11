В Орле возбуждено новое дело по Красному мосту

Речь идёт о хищении 113 миллионов рублей.

Такую информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

Как установил орган наздора, ООО «УПМК-22», действуя в рамках муниципального контракта, предоставило заказчику («Управлению капитального строительства города Орла») акты о выполнении работ, содержавшие заведомо ложные сведения. Они касались стоимости строительного материала.

«Незаконными действиями бюджету причинен ущерб в размере более 113 миллионов рублей», – рассказали в прокуратуре. Нарушение выявило подразделение ведомства по Железнодорожному району.

Материалы проверки направили в следственные органы. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество» (159 УК РФ).

Сейчас тот же подрядчик стоит в Орле другой мост – Колхозный.

ИА «Орелград»