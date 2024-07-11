В Орле возбуждено новое дело по Красному мосту

11.7.2024 | 11:00 Важное, Закон и порядок, Новости

Речь идёт о хищении 113 миллионов рублей.

Фото: ИА “Орелград”

Такую информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

Как установил орган наздора, ООО «УПМК-22», действуя в рамках муниципального контракта, предоставило заказчику («Управлению капитального строительства города Орла») акты о выполнении работ, содержавшие заведомо ложные сведения. Они касались стоимости строительного материала.

«Незаконными действиями бюджету причинен ущерб в размере более 113 миллионов рублей», – рассказали в прокуратуре. Нарушение выявило подразделение ведомства по Железнодорожному району.

Материалы проверки направили в следственные органы. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество» (159 УК РФ).

Сейчас тот же подрядчик стоит в Орле другой мост – Колхозный.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования