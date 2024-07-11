Заключен контракт на ремонт памятника на Московской в Орле

Здание №112 у вокзала является объектом культурного наследия.

Подрядчика Фонд капремонта Орловской области определил в ходе электронного аукциона. Работы будет выполнять ООО «ЭлементСтрой 32» из Брянской области. Цена контракта – 22 597 245 рублей. В перечень капремонта входит восстановление фасада и крыши. Окончание работ запланировано на декабрь 2024 года, указано в ГИС «Закупки».

Дом № 112 в реестре ОКН обозначен как «Дом жилой. Середина XX в.». Дата постановки на охрану – 21 февраля 2003 года.

ИА “Орелград”