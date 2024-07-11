Орловскую Федерацию бокса возглавил Эдуард Трояновский

Об этом он сам написал в соцсетях.

Трояновский стал президентом Федерации бокса Орловской области. Также он остаётся на посту руководителя городской спортивной школы «Троя».

Как написал сам спортсмен, его задача в новой должности – развивать и пропагандировать данный вид спорта в регионе.

«Мы будем… вовлекать максимальное число детей и подростков в систему подготовки по боксу, организовывать и проводить спортивные мероприятия. Безусловно, обеспечивать условия для успешного выступления сборной команды Орловской области по боксу на соревнованиях различного уровня», – пояснил Трояновский.

Орловец является чемпионом мира по боксу по версии IBO, а также чемпионом Европы по версии WBO и чемпионом Паназиатской боксерской ассоциации.

ИА «Орелград»