Под Орлом неправильный водоотвод рассорил соседей

Пришлось решать дело в суде.

Интересный иск рассмотрел Орловский районный суд. Камнем преткновения, который разделил соседей, стала неправильная конструкция водоотвода.

Иск подали несколько человек, которые на правах коллективной собственности владели домом и участком с расположенными на нём хозяйственными постройками. Ответчик проживал по соседству. Оборудованная на его земле система водослива работала таким образом, что осадки, попадая на данный участок, перемещались на соседний.

Вода затапливала соседский подвал, разрушала фундамент, угрожала дальнейшему существованию хозяйственных построек (а значит здоровью и жизни самих соседей).

В итоге суд обязал ответчика переделать водопровод. Пока решение не вступило в силу и может быть обжаловано, сообщили в пресс-службе учреждения.

ИА «Орелград»