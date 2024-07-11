В ОГУ число студентов из Индии сравнялось с населением Новосиля

Об этом рассказала Ольга Пилипенко.
Депутат Госдумы опубликовала в соцсетях пост, посвящённый российско-индийскому саммиту, проходившему в Москве.
«С момента первых взаимных контактов в начале 10-х годов число индийцев, желающих получить образования в Орле, растет из года в год. В настоящий момент их уже более 3 тысяч. Это сопоставимо с населением всего Новосиля!» – написала Пилипенко.
По словам депутата, одним из важных факторов является то, что образование ведётся на двух языках – русском и английском. Также Пилипенко возлагает большие надежды на строительство студенческого кампуса.
«Орёл в перспективе может стать одним из центров компетенций в рамках международного обмена», – констатировала народная избранница.
ИА «Орелград»