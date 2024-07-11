Орловцам предложили субсидию в размере 1 515 151,51 рубля

Субсидии предназначены на развитие сферы туризма.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение и возмещение части затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов». Речь идет о развитии туристической инфраструктуры, а субсидии положены юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными или муниципальными учреждениями) и индивидуальным предпринимателям, которым для получения помощи надо успешно пройти конкурсный отбор.

Поддержка предоставляется в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Финансирование обеспечивается по линии государственной программы Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов». Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению теперь является региональный департамент по проектам развития территорий, раньше таковым был департамент культуры.

Субсидии выделяются на приобретение модульных некапитальных средств размещения и их монтаж. По условиям, размер субсидии на реализацию мероприятий инвестиционного проекта составляет не более 1 515 151,51 рубля на один номер (одну или несколько жилых комнат или помещений, соединенных между собой и оснащенных индивидуальным туалетом, умывальником и душем) общей площадью не менее 15 квадратных метров.

Причем субсидия не должна превышать 51 процент всей стоимости инвестиционного проекта. Таким образом, объем софинансирования за счет средств заявителя установлен в размере не менее 49 процентов стоимости инвестиционного проекта. Успешность результата предоставления субсидии власти будут определять по количеству номеров во введенных в эксплуатацию модульных некапитальных средствах размещения. Подтверждением факта ввода в эксплуатацию такого модуля является наличие документов, подтверждающих его приобретение и монтаж.

ИА «Орелград»