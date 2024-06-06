Здание на Колхозной сдадут в аренду только малому бизнесу

Оглашены условия проведения электронного аукциона.

О проведении торгов извещает департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Электронный аукцион назначен на 26 июня. Победитель получит право заключения договора аренды имущества, находящегося в казне Орловской области. Речь идет об универсальном нежилом здании площадью 6649,1 квадратных метров, расположенном на улице Колхозной. Ограничение права и обременения не зарегистрированы. Целевое назначение здания: универсальное нежилое.

Начальная минимальная цена лота, которая представляет собой размер ежемесячной арендной платы, установлена в размере 382 586 рублей. Она была определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости ежемесячной арендной платы за пользование имуществом Орловской области. Соответствующая оценка была проведена экспертом в феврале 2024 года. Величина повышения начальной цены лота, то есть шаг аукциона, составит 19 129 рублей.

Участникам придется внести задаток в сумме 382 586 рублей. Проигравшим его вернут, а победителю зачтут в счет уплаты по договору. Срок действия договора аренды составит 10 лет. По условиям аукциона, осмотр имущества производится без взимания платы по рабочим дням, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие. Здание включено в перечень государственного имущества Орловской области, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для предоставления его во владение или в пользование на долгосрочной основе, в том числе по льготным ставкам арендной платы, субъектам малого и среднего предпринимательства.

Соответственно, участниками аукциона смогут стать только представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые – физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Из конкурсной документации следует, что техническое состояние здания – неудовлетворительное. Арендатор должен привести его в пригодное для эксплуатации состояние. «В период проведения восстановительных работ эксплуатация имущества, предоставленного по договору аренды субъекту малого и среднего предпринимательства, не допускается», – отмечено в извещении.

Напомним, здание №61 по улице Колхозной – это бывший Учебно-производственный комбинат №1. Оно долго пустовало. В нем предлагали разместить школу, центр социального обслуживания. Здание даже передавалось поликлинике для создания филиала, однако работы по перепрофилированию так и не начались.

ИА “Орелград”