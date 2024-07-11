В Орле обновили состав совета по отношениям между народами и религиями

11.7.2024 | 13:40 Новости, Общество

В список его участников внесли ряд изменений.

Митрополит Тихон. Фото: Орловская митрополия

Речь идёт о городском координационном совете по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии Орла.

В основном, правки носят технический характер. Так, вместо «Виктора Григорьевича Доровских» в списке появился митрополит Тихон («мирское» имя заменили на религиозное). Экс-главу Северного района Орла Сергея Мерзликина сменили на нынешнего руководителя того же образования Николая Персидского.

Кроме того, изменился заместитель совета. Ранее им был Алексей Степанов (действующий заммэра Орла). Его место занял Сергей Никулин (работающий в аналогичной должности).

Также вместо заместителя начальника городского управления образования, физической культуры и спорта заседать в совете будет непосредственно начальник того же подразделения. Главой совета остаётся мэр Орла Юрий Парахин.

ИА «Орелград»


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