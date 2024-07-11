В Орле возобновилась реставрация Дома Лизы Калитиной

11.7.2024 | 13:21 История, Культура, Новости

Об этом сообщил Михаил Вдовин.

Фото: vk.com/mwdowin

Первый заместитель спикера Орловского областного Совета народных депутатов написал об этом в своих соцсетях.

«В настоящее время идёт разборка здания для последующего обследования деревянных конструкций. Могу предположить, что на завершение работ потребуется полтора-два года», – рассказал Вдовин.

Сегодня депутат встретился с прорабом и наметил планы на ближайшее будущее. «Работы будут вестись под наблюдением попечительского совета [по развитию сквера «Дворянское гнездо»] и в строгом соответствии с планом реставрации», – добавил Вдовин.

Известно, что реставрацией занимается строительная фирма из Санкт-Петербурга, которая имеет соответствующую лицензию, а также опыт работы с объектам деревянного зодчества. Финансирование осуществляет частный инвестор (вероятно, арендатор Дома Лизы Калитиной – ООО «Рубетек Продукт»).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования