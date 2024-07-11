В Орле возобновилась реставрация Дома Лизы Калитиной

Об этом сообщил Михаил Вдовин.

Первый заместитель спикера Орловского областного Совета народных депутатов написал об этом в своих соцсетях.

«В настоящее время идёт разборка здания для последующего обследования деревянных конструкций. Могу предположить, что на завершение работ потребуется полтора-два года», – рассказал Вдовин.

Сегодня депутат встретился с прорабом и наметил планы на ближайшее будущее. «Работы будут вестись под наблюдением попечительского совета [по развитию сквера «Дворянское гнездо»] и в строгом соответствии с планом реставрации», – добавил Вдовин.

Известно, что реставрацией занимается строительная фирма из Санкт-Петербурга, которая имеет соответствующую лицензию, а также опыт работы с объектам деревянного зодчества. Финансирование осуществляет частный инвестор (вероятно, арендатор Дома Лизы Калитиной – ООО «Рубетек Продукт»).

ИА «Орелград»