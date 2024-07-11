Во Мценске запретили любые розжиги огня

Власти райцентра ввели особый противопожарный режим.

Администрация Мценска распорядилась об установлении с 10 июля особого противопожарного режима на территории города. Решение принято в связи с установлением 4-го класса пожарной опасности. Постановление предписывает проведение комплекса превентивных мероприятий, направленных на минимизацию последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с возникновением отдельных возгораний и перехода их на жилые дома, сооружения и постройки.

В частности, администрация запретила, вплоть до отмены особого противопожарного режима, на территории города Мценска любые розжиги огня, в том числе, разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности рекомендовано провести проверку технического состояния наружного противопожарного водоснабжения, находящегося на их балансе, и принять всесторонние меры по устранению причин и условий способствующих возникновению пожаров.

Также им рекомендовано провести внеплановые инструктажи работников по требованиям пожарной безопасности в быту и на производстве, принять меры к оснащению территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров, противопожарным инвентарем и очистке территории от сухой травы и мусора, усилить охрану объектов. Координация мероприятий по установлению и соблюдению особого противопожарного режима возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Мценска.

Отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям приказано усилить работу по информированию населения по вопросам соблюдения требований пожаробезопасности, разработать памятки мерах пожарной безопасности и разместить их на официальном сайте администрации города Мценска, а также в социальных сетях и мессенджерах.

МУП «Водоканал» поручено проверить техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и обеспечить готовность водовозной и инженерной техники для использования по предназначению. Муниципальному унитарному предприятию «Коммунальщик» мэрия приказала обеспечить готовность водовозной, инженерной и специальной техники для использования по предназначению и принять меры к очистке городской территории от сухой травы и мусора.

ИА «Орелград»