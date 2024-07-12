Эксперты разрешили проложить трубу на «Дворянке»

На степени сохранности важных памятников такие работы сказаться не должны.

Областные власти представили акт государственной историко-культурной экспертизы. Задачей экспертов было выяснить, какое воздействие на целый ряд памятников в историческом центре Орла может оказаться запланированное строительство. Проектом предусматривается реконструкция подземного участка тепломагистрали №2 по улице 7 Ноября. Протяженность сети – 282 метров по каналу. Строительство новой тепловой сети предполагается в одну очередь.

Судя по акту, земельный участок площадью 1741,4 квадратных метров, предоставляемый строителям во временное пользование для размещения линейного объекта, был определен на основании минимальных габаритов для проведения строительных работ. Ширина полосы отвода тепловой сети для проведения строительных работ составляет 16-40 метров. Участок трассы планируется проложить под проезжей частью, он будет пересекать сети хозяйственно-бытовой канализации, водопровода, газопровода, тепловой сети, кабели электросети и связи

Потенциально в зону таких работ попадает целый ряд памятников, в том числе: «Дом, в котором в 1831-1839 гг. жил писатель Лесков Николай Семенович», «Дом Лизы Калитиной», ХIХ в.», «Здание административное», ХIХ в.», «Дом жилой», ХIХ в.» «Усадьба Клейна А.А.», 1855-1856 гг.», «Дом, где была провозглашена Советская власть в городе Орле (25 ноября) 8 декабря 1917 года», «Дом купца Бакина», ХIХ в.» и др.

Изучив проект строительства, эксперты выдали положительное заключение на него. По их мнению, запланированные работы не окажут негативного влияния на степень сохранности памятников федерального и регионального значения. «Документация рекомендуется к утверждению государственным органом охраны объектов культурного наследия Орловской области в установленном порядке», – следует из акта.

ИА «Орелград»