Орловчанка нажилась на обмане микрозаемщиков

За свои преступные деяния женщина получила условный срок.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое вынес Малоархангельский районный суд Орловской области. Местная жительница обвинялась в совершении сразу трех преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Как следует из материалов дела, женщина работала в микрокредитной компании в должности кредитного специалиста. В ее должностные обязанности входило оформление и выдача микрозаймов населению.

Специалистка также отвечала за прием денег в счет погашения микрозаймов. На нее же была возложена обязанность осуществлять контроль за своевременностью погашения задолженности по договорам потребительского микрозайма. Женщина решила воспользоваться своим служебным положением. В ходе следствия было выявлено три случая, когда она буквально обманула и обворовала клиентов.

Было установлено, что она принимала от них деньги в счет погашения задолженности перед МКК, но опускала их не в кассу микрокредитной компании, а в свой собственный карман. Клиентам же выдавала, по сути, «липовые» квитанции. Так, в первом случае она таким способом похитила 28,6 тысячи рублей, во втором – 32,2 тысячи рублей, в третьем – 10 тысяч рублей. Примечательно, что в одном случае работница МКК прикарманила все деньги клиента, а в двух других случаях действовала уже более осторожно, внося в кассу якобы от их имени минимальный платеж, а разницу опуская в свой карман.

Суд пришел к выводу, что подсудимой были совершены три тяжких преступления, направленные против собственности. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ей окончательно было назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы суд постановил считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Осужденную обязали раз в месяц отмечаться в полиции и не менять без разрешения постоянное место жительства.

ИА «Орелград»