Официальный уровень безработицы снизился до минимума

Текущий показатель является одним из самых низких за всю новую историю региона.

По данным департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, к концу мая 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,4 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 1,2 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1000 человек получали пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец мая 2024 года составил 0,3 процента – это один из самых низких показателей за всю новейшую историю региона.

Непосредственно в мае 2024 года статус безработного получили 323 человека, что в 1,5 раза меньше, чем было в мае 2023 года. Трудоустроено же за указанный месяц было 136 человек, что в 1,7 раза меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее. Кроме того, в мае 2024 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения Орловской области, зарегистрированного в органах службы занятости, на 100 заявленных вакансий составила 10 человек.

Как сообщает Орелстат со ссылкой на отчетные данные организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность их штатных работников, без учета совместителей, в апреле 2024 года составила 157,9 тысячи человек, или 96,3 процента от общей численности замещенных рабочих мест. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 6 тысяч человек.

«По сравнению с мартом 2024 года общая численность всех указанных категорий работников уменьшилась на 0,5 процента, – отмечает Орелстат. – В апреле 2024 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,7 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, – 2 процента».

ИА «Орелград»