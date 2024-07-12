Гарантии бесплатной медпомощи скорректировали

Правительство Орловской области внесло поправки в государственную программу.

Правительство региона внесло изменения в собственное постановление от 7 февраля 2024 года № 73 № «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Согласно поправкам, из перечня медицинских организаций, участвующих в реализации указанной программы, исключены БУЗ ОО «Родильный дом», ООО «Медклуб» и ООО «Центр Репродукции и Генетики».

«Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря) стоимостью до 400 тысяч рублей за единицу, а не до 100 тысяч рублей за единицу, как было установлено ранее», – следует из анализа документа проведенного специалистами производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Расходы на оплату работ и услуг по содержанию имущества, входящие в структуру тарифа на оплату медицинской помощи, отныне включают в себя также расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств. Еще одна поправка сократила объем посещений с профилактической и иными целями на одного жителя -застрахованное лицо на 2024 год за счет средств обязательного медицинского страхования с 3,140643 до 2,83327.

ИА «Орелград»