Орловским аграриям помогут застраховать урожай

Часть их затрат на страхование возместят из бюджета.

В Орловской области проводится отбор на предоставление субсидий на возмещение части затрат на поддержку сельскохозяйственного страхования. Организатором выступил региональный департамент сельского хозяйства. Поддержка оказывается в рамках государственной программы субсидирования приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования. Эффект от предоставления субсидий областные власти будут рассчитывать по застрахованной посевной площади и застрахованному поголовью сельскохозяйственных животных.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Орловской области об областном бюджете. Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению является департамент сельского хозяйства. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, животноводства или товарного рыбоводства.

Например, в области растениеводства страхование производится на случай гибели урожая зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых и бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных и орехоплодных насаждений, утраты многолетних посадок. Страховым случаем может быть признана гибель урожая от стихийных бедствий и негативных природных явлений, например, атмосферной и почвенной засухи, суховея, заморозков, града, сильного ливня, половодья, наводнения, ураганного ветра, природного пожара и т.д.

В ряде случаев страховку могут выплатить за гибель урожая от нашествия или распространения вредных организмов, «если такие события носят эпифитотический характер». В области животноводства аграриев страхуют на случай гибели сельскохозяйственных животных в результате распространения заразных болезней, стихийных бедствий, нарушения электро-, тепло- или водоснабжения в результате опасных природных явлений, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электричества, тепловой энергии и воды.

Разводчиков рыбы страхуют на случай утраты объектов товарной аквакультуры, то есть гибели рыбы, беспозвоночных и водорослей в результате болезни или воздействия опасных природных явлений: шторма, ураганного ветра, наводнения, аномального снижения уровня воды или аномально резких перепадов температур воды.

ИА «Орелград»