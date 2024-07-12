Орловцам выдадут субсидии на плоды и ягоды

Объявление о проведении отбора опубликовал департамент сельского хозяйства.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора на предоставление субсидий на возмещение части затрат по производству продукции плодово-ягодных насаждений. Поддержка оказывается в рамках программы развития приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования. Порядок предоставления субсидий ранее был утвержден постановлением правительства Орловской области.

Заявки принимаются по 22 июля 2024 года в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Соискателями могут стать сельскохозяйственные товаропроизводители, включая организации и индивидуальных предпринимателей, производящие и перерабатывающие указанную выше продукцию. Субсидии не положены гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам.

Победители отбора заключат соглашения с департаментом сельского хозяйства об участии в реализации мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Товаропроизводителям за счет бюджета компенсируют часть затрат на посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями, кроме виноградников, но включая питомники. Размер субсидии будет рассчитываться по утвержденной областными властями ставке на 1 гектар площади закладки многолетних насаждений или площади уходных работ за многолетними насаждениями.

Также за счет субсидий компенсируется часть затрат на установку противоградовых сеток и раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений. Речь идет о плодовых деревьях в возрасте 20 лет и более, начиная с года их посадки. Субсидии предоставляются при соблюдении ряда условий, одним из которых является наличие закладки многолетних насаждений площадью не менее 1 гектара в год (для получения возмещения части затрат на закладку).

Кроме того, учитываются показатели сортовых качеств посадочного материала, использование при закладке садов интенсивного типа посадочного материала, произведенного отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями, научными и образовательными организациями. Одним из обязательных условий также является отсутствие у соискателя в предыдущем году случаев привлечения его к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травы, стерни и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения.

ИА «Орелград»