Жилой фонд в Ливнах пересчитали

Эффективность управления жильем оценила городская КСП.

Управление муниципального имущества администрации города Ливны стало главным объектом проверки эффективности расходования средств на содержание жилья в 2023 году и в текущем периоде 2024 года. Отчет о проверке опубликовала городская Контрольно-счетная палата. Акт был составлен в конце июня. В ходе контрольного мероприятия аудиторы установили, что по состоянию на 1 мая 2024 года муниципальный жилищный фонд райцентра включает в себя 469 объектов общей площадью 16 399,9 квадратных метра.

Общая балансовая стоимость такого жилья составляет 133,69 миллиона рублей. Ведение соответствующего реестра возложено на управление муниципального имущества администрации города Ливны. При его проверке был выявлен ряд нарушений. В частности, установлены нарушения приказа Минфина России «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества». Речь идет о полноте содержания информации, подлежащей отражению в реестре.

«Установлены нарушения приказа Казначейства России «О Порядке казначейского обслуживания» в части осуществления операций по возврату дебиторской задолженности, установлены и иные нарушения, – сообщает Контрольно-счетная палата. – По результатам проверки в адрес начальника управления муниципального имущества администрации города Ливны направлено представление. Копия акта направлена главе города, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов».

Напомним, ранее муниципальное жилье проверили во Мценске, где проверяемый период охватил весь 2023 год. В ходе контрольного мероприятия было установлено, что в реестре муниципального имущества в жилом фонде города по состоянию на 1 января 2024 года числилось 921 помещение. В то же время согласно спискам, представленным отделом учета, распределения и приватизации жилья, на 1 января 2024 года в муниципальном жилом фонде числилось 832 помещения. Таким образом, было выявлено расхождение реестра с данными отдела.

ИА «Орелград»