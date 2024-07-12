Условия субсидирования в сфере культуры обновили

Поправки внесены в государственную программу Орловской области.

Правительство Орловской области внесло изменения в государственную программу «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области». Она была утверждена в декабре 2019 года и продолжает действовать до сих пор. Правительство в новой редакции изложило условия предоставления субсидий муниципальным образованиям. Последние должны сами направлять в профильный департамент заявки на финансирование «в течение одного рабочего дня со дня возникновения расходного обязательства».

Заявка может быть составлена в произвольной форме, но с приложением документов, подтверждающих приемку выполненных работ, и отчета казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик». Направление отчета «Орелгосзаказчика не требуется при предоставлении субсидий бюджету города Орла, при наличии заключенного договора на проведение строительного контроля с ФБУ «Росстройконтроль», а также при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия.

В последнем случае потребуется отчет о технической приемке работ, выданный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на деятельность по сохранению памятников истории и культуры. При направлении муниципальным образованием в департамент первичной заявки на финансирование к ней дополнительно прилагаются копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объекта и другие документы.

В заявке на финансирование указывается необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии и расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется. В случае финансирования мероприятий за счет нескольких источников заявка представляется в департамент с учетом пропорционального софинансирования за счет всех источников.

Указанная госпрограмма содержит более 50 целевых индикаторов. Она предусматривает: приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальными нормативами и нормами; увеличение доли фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Орловской области; сохранение сети школ дополнительного художественного образования; создание благоприятных условий для развития одаренных детей и молодежи; увеличение показателей по комплектованию библиотечных и музейных фондов; сохранение и возрождение народного творчества, народных художественных промыслов; внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры и многое другое.

ИА «Орелград»