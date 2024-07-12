В Орле вынесли приговор бывшей ответственной налоговичке

Орловчанку оштрафовали на три миллиона рублей.

Приговор вынес Железнодорожный районный суд города Орла. На скамье подсудимых оказалась женщина, ранее занимавшая серьёзную должность – главного налогового инспектора отдела предпроверочного анализа и планирования выездных налоговых проверок Управления ФНС России по Орловской области.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, экс-налоговичку признали виновной в получении взятки в крупном размере. Преступление произошло в сентябре 2023-го года.

Тогда орловчанка получила от руководителя юридического лица 460 тысяч рублей. Это являлось незаконной платой за то, чтобы не включать данную компанию в планы выездных проверок ФНС на срок до 2028-го года. Преступление выявили на основании материалов Управления ФСБ России по Орловской области.

Кроме крупного штрафа орловчанка понесёт и другое наказание. Она не сможет занимать должности на государственной службе в течении пяти лет.

ИА «Орелград»