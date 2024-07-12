В Орле главу «ЭкоСити» оштрафовали на 1,1 миллиона

Также оштрафована дочь Юрия Парахина.

Тёзка мэра Орла, директор мусороперерабатывающего предприятия «ЭкоСити» и глава компании «Экология», признан виновным в мошенничестве и подделке документов.

То же самое касается его дочери Натальи Усовой. Правда, её Северный районный суд Орла оштрафовал на меньшую сумму – 800 тысяч рублей, сообщает портал «Орловские новости».

Как установлено в ходе процесса, Парахин и Усова выдавали документы о прохождении обучения людям, которые не получали соответствующие знания в полной мере. Нанесённый финансовый ущерб оценили в 171 тысячу рублей.

Парахин отрицал свою вину полностью. При этом прокуратура запрашивала для него и его дочери реальные сроки заключения.

«До исполнения приговора на имущество Парахина наложили арест», – уточняет издание.

ИА «Орелград»