Под Орлом два молодых парня разбились на мотоцикле

Одного из них пришлось госпитализировать.

Такую информацию сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области.

Авария случилась этой ночью, в 1 час 20 минут, в посёлке Вязки (Орловского муниципального округа). Мотоцикл «Иж Планета» ехал по местной улице Строительной – со стороны улицы Янтарная в сторону улицы 3-е Поле.

Двухколёсным транспортом управлял парень 2006-го года рождения. Орловец не имел соответствующих прав, а мотоцикл не проходил регистрацию. При этом водитель вёз ещё и пассажира (на год старше его).

У дома №13 мотоцикл съехал с дороги и налетел на смотровой колодец. Юноши получили телесные повреждения. В итоге пассажира пришлось госпитализировать.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП. В них пострадали восемь человек.

ИА «Орелград»