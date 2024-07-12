В Орле после инцидента из детсада уволили воспитателя

12.7.2024 | 11:20 Новости, Общество

Речь идёт о садике №97.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Новость сообщил Уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области Константин Домогатский.

Учреждение привлекло к себе внимание в июне этого года. Тогда в соцсетях появилась видеозапись, где предположительно, несколько сотрудниц учреждения грубо обошлись с малолетним мальчиком.

Впоследствии расследованием инцидента занялась прокуратура. Кроме того, Домогатский объявил о комплексной проверке во всех детсадах области – на соответствие их работников занимаемым должностям. Тогда в СМИ появилась информация, что одна из оскандалившихся сотрудниц ранее работала в том же учреждении, но как обслуживающий персонал.

«По имеющимся сведениям, с одним из воспитателей детского сада №97, фигурирующем на видео с происшествием, трудовой договор расторгнут», – написал орловский детский омбудсмен.

ИА «Орелград»


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