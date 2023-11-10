В Орле председателя Красного Креста осудили за мошенничество

Подсудимый получил срок заключения и крупный штраф.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла, вынесен приговор по уголовному делу в отношении председателя Орловского городского отделения Российского Красного Креста. Он был обвинен по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Его заподозрили в совершении ряда эпизодов мошенничества, с использованием своего служебного положения. В судебном заседании подсудимый свою вину не признал.

В суде пояснили, что преступления совершались в период с 2019 по 2020 год. Подсудимый действовал от имени общественной организации и заключал с центрами занятости населения и гражданами контракты на обучение по различным программам в рамках национального проекта «Демография». Всего он заключил 68 трехсторонних контрактов на общую сумму 3 016 700 рублей. Поясним, что оплачивает подобные контракты государство.

По версии следствия и суда, подсудимый в реальности так и не организовал обучение граждан и итоговой формы оценки их знаний. А для создания видимости исполнения контрактов оформлял и представлял фиктивные акты выполненных работ и оказанных услуг. На основании этих бумаг на расчетный счет горотделения «РКК» перечислялись казенные деньги за якобы обученных граждан.

В суде добавили, что в ходе процесса были исследованы не только доказательства, суд также заслушал более 100 свидетелей. В результате вина председателя организации была признана доказанной. Суд пришел к выводу, что он «принял на себя обязательства по обучению граждан, но не организовал его проведение и получил бюджетные денежные средства путем обмана, выразившегося в предоставлении сотрудникам центров занятости населения заведомо ложных и недостоверных сведений и документов, без фактического предоставления образовательных услуг».

По совокупности преступлений осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. Это означает, что он может быть обжалован обеими сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»