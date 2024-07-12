В Орле осудили экс-сотрудника «УКС»

12.7.2024 | 12:20 Важное, ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Его признали виновным в превышении должностных полномочий.

Советский районный суд. Фото: ИА «Орелград»

Уголовное дело рассматривал Советский районный суд Орла. В преступлении обвинялся бывший главный специалист городского «Управления капитального строительства».

Предметом разбирательства стало благоустройство территории многоквартирного дома, расположенного в Северном районе. Работы проводились в 2021-м году. Как установил суд, орловец подписал акты освидетельствования работ, в которых содержались заведомо ложные сведения.

Подрядчик «недотянул» до нужных нормативов, а также нарушил технологию. Однако в бумагах это не отразилось. В свою очередь, чиновник не проконтролировал соответствие заявленного действительному.

В итоге орловца осудили на 2 года лишения свободы условно. Также ему назначен испытательный срок на такой же период. Кроме того, на два года мужчину лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с ответственными полномочиями.

Ранее, в отдельном порядке, решалась судьба подрядчика. Как сообщает прокуратура Орловской области, суд признал его виновным в мошенничестве, но также дал условный срок – в три года. Кроме того, его оштрафовали на 300 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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