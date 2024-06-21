В Орле в детсаду №97 могут выявить новые нарушения

Об этом заявил орловский детский омбудсмен.

Как рассказал Константин Домогатский, к нему поступают дополнительные обращения и звонки от родителей воспитанников детского сада №97. Они касаются новых сведений о ненадлежащем отношении некоторых сотрудников данного учреждения к детям.

Домогатский пообещал, что вся информация, поступившая от орловцев, будет проанализирована, а затем передана в правоохранительные органы для дальнейшей проверки.

Садик привлёк к себе всеобщее внимание на этой неделе в связи с публикацией видеозаписи, где, предположительно, несколько сотрудниц учреждения грубо обошлись с малолетним мальчиком. В инциденте разбирается прокуратура.

Также поступила информация о том, что одна из женщин на видео ранее работала в том же садике, но как обслуживающий персонал, а затем оказалась повышена до воспитательницы. В связи с этим Уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области инициировал масштабную проверку всех детских садов региона. Работников учреждений дошкольного образования будут проверять на соответствие занимаемым должностям.

Садик №97 находится в Орле на улице Кузнецова, 5. Его открыли в 2022-м году. Учреждение принимает детей в возрасте до трёх лет.

ИА “Орелград”