26 лет на троих получили ливенцы за марихуану

Дело о преступной группе рассмотрел суд в Ливнах.

Как сообщает Ливенский районный суд Орловской области, рассмотрено уголовное дело, фигурантами которого являются трое жителей Ливен. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). По версии следствия, трое ливенцев организовали преступную группу для сбыта наркотического средства в городе Ливны. Торговали марихуаной собственного изготовления.

«Один из участников выращивал растение рода «Конопля» по месту своего жительства в Ливенском районе, из которого изготавливал наркотическое средство – марихуану, – уточнили в пресс-службе суда. – Второй участник преступной группы хранил наркотическое средство по месту своей работы в обувной мастерской, расположенной в городе Ливны. Третий участник продавал марихуану на территории города Ливны».

Подсудимые свою вину признали только частично. Они не признавали существование преступной группы, ведь это добавляет тяжести преступлению. По их версии, между ними не было преступного сговора о сбыте наркотического средства. Однако собранные доказательства свидетельствуют об обратном. В результате все трое получили длительные сроки заключения.

Так, один из фигурантов приговорен к 10 годам лишения свободы – он также был признан виновным в незаконном культивировании конопли. Двое других получили по 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. «При назначении наказания суд учел наличие обстоятельств, смягчающих наказание, а также отсутствие отягчающих вину обстоятельств. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – отметила пресс-служба Ливенского районного суда.

ИА «Орелград»