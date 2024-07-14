Орловчанка объяснила, почему убила сына

14.7.2024 | 9:00 Важное, Новости, Происшествия

Женщина считала, что у нее был веский повод лишить жизни своего ребенка.

Фото: ИА «Орёлград»

Вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенное Ливенским районным судом Орловской области. Местная жительница была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Под стражей она содержалась с 14 января 2024 года, а преступление совершила 12 января. В тот день она совместно со своим сыном распивала спиртные напитки по месту своего проживания. Как указала сторона обвинения, в ходе распития спиртных напитков между родственниками возник конфликт, в результате которого у матери возник и сформировался преступный умысел, направленный на убийство сына.

Находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина схватила кухонный нож с длиной лезвия 195 миллиметров и ударила им сына в область сердца. Мужчина скончался на месте преступления от острой кровопотери. Подсудимая в судебном заседании виновной себя в совершении преступления признала лишь частично, хотя в содеянном раскаялась. Она не согласилась с обвинением в части умышленного причинения смерти.

По ее версии, она ударила ножом сына в связи со стечением обстоятельств. При этом пояснила, что во время распития спиртных напитков между ней и сыном действительно произошел конфликт, в ходе которого сын «выгонял ее из дома и угрожал физической расправой». Во время конфликта она и ударила сына кухонным ножом, от чего тот скончался. Виновность в совершении преступления была подтверждена показаниями свидетелей.

Из материалов дела следует, что труп пролежал в квартире почти двое суток. Отец убитого и супруг убийцы приехал только 14 января и, зайдя в дом, увидел лежащего на полу возле стола сына, тело которого было накрыто куртками. Мать в это время в той же комнате спала на диване. Супруг разбудил ее и спросил, что случилось. Женщина ответила, что сын умер. Отец тут же сообщил об этом в полицию, а чуть позже в присутствии полиции женщина призналась в убийстве сына. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования