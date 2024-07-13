Орловца крупно оштрафовали и надолго посадили

Молодой человек планировал заняться незаконным сбытом наркотиков.

Как сообщает Орловский районный суд, местный житель был обвинен по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет), организованной группой, в особо крупном размере). При этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от подсудимого обстоятельствам.

Согласно материалам дела, орловец решил поправить свое материальное положение, но выбрал для этого незаконный способ. Судом было установлено, что он вступил в организованную преступную группу и намеревался сбыть на территории Орловского муниципального округа крупную партию наркотических средств. Довести свой замысел до конца он не смог из-за действий полиции.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области вычислили наркоторговца и задержали его с поличным. Подсудимый был признан виновным в инкриминируемом ему деянии. С учетом всех обстоятельств и личности подсудимого суд назначил ему наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей, которые осужденный должен выплатить в доход государства. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»