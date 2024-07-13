Аварийный дом в Ливнах снесут через 10 лет

Поэтапный алгоритм действий утвердили власти города.

Администрация города Ливны издала постановление о признании жилого дома № 143 по улице Карла Маркса аварийными и подлежащими сносу. Как следует из преамбулы документа, подписанного главой города Сергеем Трубициным, решение принято на основании статьи 32 Жилищного кодекса РФ и постановления правительства РФ «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

Мэрия также руководствовалась заключением межведомственной комиссии от 5 июля 2024 года, обследовавшей указанный дом. В результате администрация города официально признала многоквартирный жилой дом № 143 по улице Карла Маркса аварийными и подлежащими сносу. Управлению муниципального имущества поручено направить требования собственникам помещений в указанном доме «о сносе жилого дома собственными силами в срок до 1 октября 2030 года».

Срок сноса многоквартирного дома силами собственников установлен до 20 декабря 2033 года. Но также определен срок отселения граждан, выселяемых из аварийного многоквартирного жилого дома, – до 20 декабря 2034 года. Управлению муниципального имущества администрация города также поручила в случае невыполнения собственниками требования о сносе «произвести изъятие жилых помещений в указанном доме, в порядке, предусмотренном статьи 32 Жилищного кодекса РФ».

Управлению ЖКХ администрация города велела разместить свое постановление на сайте «Реформа ЖКХ», контроль за исполнением которого возложен на заместителя главы администрации города по ЖКХ и строительству.

ИА «Орелград»