Мценские чиновники не смогли расплатиться за грейдер

Поставщику пришлось обратиться в суд и просить оплаты.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Сим-Авто» из Москвы к управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска о взыскании задолженности в сумме 3,64 миллиона рублей. Кроме того, истец просил о взыскании крупной пени за неисполнение обязательства об оплате товара. Мотивируя заявленные требования, истец сослался на ненадлежащее исполнение ответчиком условий муниципального контракта.

Речь идет о приобретении транспортного средства, а именно автогрейдера. Контракт стороны заключили по итогам проведенного чиновниками аукциона. Цена контракта составила 8,96 миллиона рублей. Оплатить покупку заказчик обещал «путем поэтапного безналичного перечисления денежных средств в 2023 году и 2024 годах». Но не вся сумма поступила на счета поставщика.

Чиновники иск не признали и в письменном отзыве просили отказать в удовлетворении заявленных требований. Представитель мэрии указал, что товарная накладная на поставку автогрейдера была подписана сторонами 30 декабря 2023 года, после чего грейдер был частично оплачен из лимитов на 2023 год. А в 2024 году управлению ЖКХ лимиты для окончательного расчета по данному контракту до сих пор не довели. Мценские чиновники сообщили, что направляли в адрес департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области письмо с просьбой предоставить субсидию из областного бюджета для окончательной оплаты по контракту, однако им было отказано.

Изучив материалы дела, заслушав доводы сторон и проанализировав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что исковые требования следует удовлетворить. Он постановил взыскать с управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска в пользу столичного поставщика основной долг в уточненном размере 3,37 миллиона рублей, пени за неисполнение обязательств по возврату обеспечительного платежа в размере 16 454 рубля, а также пени за неисполнение обязательства об оплате товара в размере 253,68 тысячи рублей. Пени будут продолжать начисляться за каждый день просрочки на сумму основного долга по день фактической оплаты задолженности. Кроме того, чиновникам придется взять на себя расходы по уплате государственной пошлины, которые составили 43,8 тысячи рублей.

ИА «Орелград»