В Болхове сократили бюджетные расходы

Депутаты по предложению мэрии внесли поправки в бюджет.

Вступили в силу изменения в решение о бюджете города Болхова, которые утвердили на прошедшей сессии городские депутаты. Согласно обновленной редакции документа бюджет Болхова по доходам, включая безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов, на 2024 год утвержден в сумме 66,735 миллиона рублей. С учетом внесенных изменений доходная часть сократилась на 100 тысяч рублей.

Однако и расходная часть бюджета был а сокращена на такую же сумму, то есть на 100 тысяч рублей. Она утверждена в объеме 67,608 миллиона рублей. Таким образом, запланированы дефицит бюджета по итогам всего года составит 873,4 тысячи рублей, погашать его предполагается за счет остатков средств Дорожного фонда, а именно акцизов, оставшихся в казне по состоянию на 1 января 2024 года.

Кроме того, депутаты утвердили перераспределение средств по расходным статьям бюджета. Так, на общегосударственные вопросы, включая вопрос функционирования местной администрации, будет выделено дополнительно 600 тысяч рублей, а на «другие общегосударственные расходы» финансирование урезали на 200 тысяч. Статья «национальная экономика» получила дополнительное финансирование в сумме 120 тысяч рублей, причем если по разделу «Транспорт» финансирование возрастает на 220 тысяч, то по разделу «Дорожное хозяйство» оно сокращается на 100 тысяч рублей.

Без изменений депутаты оставили такие расходные статьи, как «национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «жилищное хозяйство», «коммунальное хозяйство», «социальная политика» и «межбюджетные трансферты».

ИА «Орелград»