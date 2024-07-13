Еще одну сироту обязали обеспечить жильем по суду

Дело было рассмотрено Орловским районным судом.

Как сообщает Орловский районный суд, рассмотрено очередное гражданское дело по исковому заявлению местной жительницы к администрации Орловского муниципального округа. Речь шла о предоставлении благоустроенного жилого помещения, гарантированного федеральным законодательством. В судебном заседании было установлено, что девушка относится к категории детей, оставшихся без попечения родителей.

Ее мать в 2021 году лишили родительских прав, а ее отец умер в 2019 году. Тем самым она приравнена к категории детей-сирот. Постановлением администрации девушка была включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем до его получения по договору найма муниципального специализированного жилого помещения. Однако на момент рассмотрения дела в суде девушка так и не была обеспечена жильем. Недвижимости в ее собственности не имеется.

«Оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд пришел к выводу о том, что исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению, – сообщила пресс-служба райсуда. – Решением суда на ответчика возложена обязанность предоставить истцу благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда в границах Орловского муниципального округа по договору найма специализированного жилого помещения… Решение не вступило в законную силу».

Напомним, что на прошедшей сессии Орловского облсовета депутаты одобрили проект регионального закона, дающие детям-сиротам право на бюджетные компенсацию за аренду жилья. Ее получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие на территории Орловской области по окончании срока пребывания в государственных организациях, а также по завершении получения образования, окончании прохождения военной службы по призыву или отбывания наказания в исправительных учреждениях. Компенсация будет им выплачиваться вплоть до момента обеспечения их жильем.

Зампред Орловского облсовета Олег Кошелев пояснил, что по состоянию на 1 января 2024 года на территории Орловской области в списке очередников на жилье состояли 1056 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 649 из них достигли совершеннолетия, однако свое право на обеспечение жильем не реализовали.

«При этом необходимо отметить, что из 649 лиц, не обеспеченных жильем на текущий момент, 318 находятся на полном государственном обеспечении в образовательных организациях, организациях социального обслуживания и проживают в общежитиях, проходят военную службу по призыву, отбывают наказание в исправительных учреждениях», – цитирует Олега Кошелева пресс-служба областного Совета.

ИА «Орелград»