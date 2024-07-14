«Коммунальщику» изменят форму приватизации

Из муниципального предприятие станет акционерным обществом.

Мценские власти решили немного скорректировать прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год. В первоначальной редакции он был утвержден решением Мценского городского Совета народных депутатов от 24 ноября 2023 года. А в январе 2024 года депутаты по инициативе администрации города дополнили его еще одним пунктом. Последний предусматривает приватизации в 2024 году сразу трех муниципальных предприятий.

Одно из них – муниципальное унитарное предприятию «Коммунальщик». До последнего времени его планировалось преобразовать в общество с ограниченной ответственностью. Завершить процедуру предполагалось до 1 января 2025 года. Однако теперь администрация города представила в Мценский горсовет предложение изменить форму приватизации и преобразовать МУП «Коммунальщик» в открытое акционерное общество.

После согласования депутатами решение об этом вступит в силу со дня его официального опубликования. Напомним, ранее по приказу главы города Мценска Николая Кочетаева МУП «Коммунальщик» раскрыл в Сети данные о своей работе. Из них следовало, что штат предприятия составляет 65 работников. Основной вид деятельности – работы по содержанию улично-дорожной сети, среднегодовой оборот – 48 миллионов рублей. В 2021 году предприятие выполнило работы на общую сумму 43,384 миллиона рублей, в 2022 году – на 53,741 миллиона, в 2023 году – на 61,044 миллиона рублей.

В распоряжении МУПа имеется 10 нежилых зданий и баня общей площадью 886 квадратных метров, большой парк автотехники, в состав которого входит 15 единиц техники, остаточная балансовая стоимость каждой из которых превышает 500 тысяч рублей. Напомним, что в списке на приватизацию в этом году значатся еще две мценских организации. Муниципальные унитарные предприятия «Мценскфармация» и «Торговый комплекс» до 1 января 2025 года планируется преобразовать в общества с ограниченной ответственностью.

ИА «Орелград»