Вывозить орловских хорьков в Евросоюз станет труднее

Правила ввоза животных в Европу ужесточатся в сентябре.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обратилось к владельцам домашних питомцев, планирующих путешествие в страны Евросоюза. Им надо быть готовыми к тому, что правила перевозки животных скоро изменятся. Сообщается, что с 16 сентября 2024 года ввоз собак, кошек и хорьков из России в страны Европейского союза будет возможен только при проведении лабораторного анализа на определение титра антител к вирусу бешенства. Ужесточение правил связано с принятием Исполнительного регламента комиссии Евросоюза.

«В настоящий момент Россельхознадзор подтвердил перед Европейским союзом возможность проведения исследований в двух лабораториях: ветеринарный центр ФГБУ «ВГНКИ» в Москве и лабораторно-диагностический центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» во Владимире, – пояснили в ведомстве. – С актуальным списком лабораторий, которые могут проводить исследования на определение титра антител к вирусу бешенства для ввоза на территорию ЕС домашних животных, можно ознакомиться на официальном сайте Европейского союза».

Ранее Россельхознадзор сообщал, что за четыре месяца 2024 года из Орловской и Курской областей за границу уехало 68 домашних питомцев – 65 голов животных-компаньонов и три птицы – декоративные куры. Непосредственно с территории Орловской области было оформлено и вывезено за рубеж одиннадцать животных-компаньонов, остальные пришлись на Курскую область. Чаще всего орловцы с домашними питомцами выбирали такие направления, как Абхазия, Грузия, Венгрия, Израиль и Сербия.

Если брать для анализа оба региона, то в список стран для путешествий в животными также вошли Бразилия, Таиланд, Вьетнам, Индия, Малайзия, Мальдивы, Испания, Италия, Чехия, Франция, Словения, Нидерланды, Таджикистан, Узбекистан и Эквадор, следует из ведомственной информации. Подача онлайн заявки хозяином животного в системе ECert по оформлению ветеринарного сертификата на вывоз питомца в любую страну мира существенно экономит время на выдачу сопроводительных документов.

ИА «Орелград»