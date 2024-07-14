Орловец получил 8 лет за смертельную стычку

Дело о тяжком преступлении рассмотрел суд в Дмитровске.

Дмитровский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Согласно материалам дела, преступление он совершил в конце марта 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе районного суда, подсудимый совместно со своим знакомым в тот день распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними вспыхнула словесная ссора, которая быстро переросла в физический конфликт. Нетрезвый гражданин решил «проучить» своего собутыльника, но «перестарался».

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый со значительной силой своими руками, сжатыми в кулак, и ногами нанес множественные удары потерпевшему в места расположения жизненно важных органов человека (лицо, голова, туловище), причинив тем самым потерпевшему физическую боль и телесные повреждения, – так описали события рокового дня в суде. – В результате от полученных травм потерпевший скончался».

Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»