Правила применения пестицидов изменят

С 1 сентября информировать население об обработке полей будут по-новому.

С 1 сентября 2024 года изменятся сроки уведомления населения при применении пестицидов. Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Хозяйствующие субъекты, например, сельскохозяйственные организации и фермеры, будут обязаны уведомлять население о применении пестицидов не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до проведения таких работ. Это необходимо для предотвращения отравления пчел, пояснили в ведомстве.

До 1 сентября 2024 года будут действовать текущие требования при применении пестицидов. Статьей 16 Федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации» установлено, что информировать население нужно не позднее чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов. Ответственные за проведение таких работ лица обязаны оповещать об этом жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ запланированных к обработке полей.

Для этого необходимо задействовать средства массовой информации. Как правило, уведомления печатаются в районных газетах и на сайтах муниципальных образований. Информация должна содержать сведения о границах запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков, сроках и способах проведения работ, наименованиях химикатов с указанием их классов опасности. Также аграрии обязаны информировать население об опасных свойствах запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов и рекомендуемых сроках изоляции пчел в ульях.

По данным территориального Управления Россельхознадзора, в первом квартале 2024 года в Орловской и Курской областях было выявлено 802 нарушения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов. За это же время было проведено 799 контрольно-надзорных мероприятий и 1946 профилактических мероприятия, в том числе 1008 консультирований, 73 информирования и 73 профилактических визита. По итогам указанных мероприятий было объявлено 792 предостережения.

ИА «Орелград»