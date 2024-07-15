Электричество вернулось примерно в каждый третий обесточенный посёлок

15.7.2024 | 16:38 Новости, Происшествия

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Фото: ИА «Орелград»

После урагана и ливня, которые обрушились на Орловщину накануне поздно вечером, без электричества остались 354 населённые пункта (с общим населением около 24,5 тысячи граждан). Сейчас проблема устранена в 137 из них.

Как сообщил Андрей Клычков, к настоящему моменту восстановлено 10 высоковольтных линий, а также 136 трансформаторных подстанций. Как и планировалось ранее, работа должна завершиться в течении 24 часов после ЧП.

Также губернатор рассказал, что к ликвидации последствий непогоды привлечены 69 бригад – 189 человек и 96 единиц техники.

Ранее сообщалось, что Орловщина запросила помощь у соседних регионов. Известно, что дополнительные бригады для аварийных работ направлялись в нашу область из Воронежа, Белгорода, Курска и Липецка.

ИА «Орелград»


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