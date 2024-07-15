У орловского священника с пятью детьми сгорел дом

15.7.2024 | 17:13 Новости, Общество

ЧП случилось в Кромском районе.

Храм в Арбузово. Фото: www.orel-eparhia.ru / Евгений Мартынов

Огонь разрушил жилище иерея Дмитрия Зворыгина, настоятеля Казанского храма, который находится в деревне Арбузово. Пожар произошёл накануне.

В семье растут пятеро несовершеннолетних детей. Все они уцелели, однако семья осталась без крова, а также без средств к дальнейшему существованию.

«Просим ваших молитв, и по возможности, материальной поддержки», – обратился отец Дмитрий к орловцам.

Реквизиты для пожертвований размещены на сайте Орловской митрополии Русской Православной Церкви.

ИА «Орелград»


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