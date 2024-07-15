У орловского священника с пятью детьми сгорел дом

ЧП случилось в Кромском районе.
Огонь разрушил жилище иерея Дмитрия Зворыгина, настоятеля Казанского храма, который находится в деревне Арбузово. Пожар произошёл накануне.
В семье растут пятеро несовершеннолетних детей. Все они уцелели, однако семья осталась без крова, а также без средств к дальнейшему существованию.
«Просим ваших молитв, и по возможности, материальной поддержки», – обратился отец Дмитрий к орловцам.
Реквизиты для пожертвований размещены на сайте Орловской митрополии Русской Православной Церкви.
ИА «Орелград»