У орловского священника с пятью детьми сгорел дом

ЧП случилось в Кромском районе.

Огонь разрушил жилище иерея Дмитрия Зворыгина, настоятеля Казанского храма, который находится в деревне Арбузово. Пожар произошёл накануне.

В семье растут пятеро несовершеннолетних детей. Все они уцелели, однако семья осталась без крова, а также без средств к дальнейшему существованию.

«Просим ваших молитв, и по возможности, материальной поддержки», – обратился отец Дмитрий к орловцам.

Реквизиты для пожертвований размещены на сайте Орловской митрополии Русской Православной Церкви.

ИА «Орелград»