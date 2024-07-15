В Орловской области непогода обесточила 354 населённых пункта

Регион не справляется с проблемой собственными силами.

Об этом стало известно на оперативном совещании в администрации Орловской области. Его провёл заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

В результате урагана и ливня, которые разыгрались на Орловщине накануне поздно вечером, пострадали установки «Россетей» в 11 районах. На данный момент без света остаются около 24,5 тысячи человек в 354 населённых пунктах. Обесточено 15 социально значимых объектов. Об этом доложил первый замгубернатора в областном правительстве – Владимир Ивановский.

Сейчас силы и средства орловских «Россетей» работают в режиме повышенной готовности. Также запрошена поддержка из федерального центра – в виде 30 дополнительных бригад. «Уже выдвигаются в нашу сторону три бригады из Воронежа, три из Липецка, три из Курска, пять из Белгорода», – рассказал Ивановский.

Также экстренные отключения произошли и в зоне ответственности «Облэнерго» – в Орле, Ливнах, Мценске, Нарышкино и Покровском. Эти проблемы ликвидировали в течение трёх часов.

Согласно нормативам, восстановить электроснабжение в целом по области необходимо в течение 24 часов (начиная с момента ЧП).

Как сообщил Ивановский, непогода, которая обрушилась на область накануне, стала для региона совершенной неожиданностью. Синоптики не прогнозировали таких явлений. Однако уже известно, что сегодня вечером ситуация может повториться. Ожидается шквалистый ветер, а также грозы.

Тем, кто столкнулся с отключениями электроснабжения, нужно обращаться в профильный департамент по экстренному номеру 8-909-226-65-39. Также информация принимается в спасательной службе (ГКУ ОАСПС) по телефону 8 (4862) 44-98-40.

ИА «Орелград»