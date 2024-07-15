Коллекторы попытались унизить орловчанку

15.7.2024 | 10:21 Закон и порядок, Новости

Женщине поступали оскорбления из-за невозвращенного долга.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В Орловской области действия микрокредитной организации по возврату просроченной задолженности привели к тому, что в процесс общения ее сотрудников с должником пришлось вмешиваться судебным приставам. Как сообщила пресс-служба регионального Управления ФССП России, местная жительница подала жалобу на нарушение ее прав и законных интересов. Она рассказала, что ранее оформила небольшой кредит, погасить долг в установленный срок в силу определенных обстоятельств не смогла.

И тогда за дело взялись сборщики долгов. Она начали рассылать женщине сообщения на электронную почту и в мессенджеры, не представляясь при этом. Словом, возврата долга требовали неизвестные лица, действовавшие в интересах микрокредитной компании. Как говорят в УФССП, в сообщениях использовались выражения, оказывающие психологическое давление на должницу, а также унижающие ее честь и достоинство. Женщина делала снимки с экрана своего телефона, и эти скриншоты приложила к жалобе, поданной приставам, в качестве доказательства.

«В ходе проверочных мероприятий сотрудниками Управления были выявлены факты, дающие основания полагать, что неустановленные лица действовали от имени микрокредитной организации», – уточнили в УФССП. По итогам проверки микрокредитной организации было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, приставы предложили ей «принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства».

ИА «Орелград»


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