В МЧС рассказали о ликвидации последствий урагана

15.7.2024 | 10:05 Новости, Происшествия

Стихия накрыла Орловскую область минувшим вечером.

Фото: УМЧС по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе областного Управления ведомства, от удара молнии загорелся жилой частный деревянный дом в Хотынце. Огонь распространился на кровлю здания, а затем на помещение кухни.

Затем последствия ЧП ликвидировали пожарные из 35-й части. Также в тушении участвовали добровольцы. Остальную часть дома и соседние постройки удалось отстоять. Погибших и пострадавших нет.

Также сотрудники МЧС дважды выезжали на распиливание и уборку упавших деревьев. В первый раз – в Орловский муниципальный округ в район детского лагеря «Мечта». Затем – в областной центр на улицу Васильевская. В обоих случаях деревья упали на проезжую часть.

Также пожарные выезжали на улицу Кукушкина, откуда поступило сообщение о возгорании опоры электроосвещения. Сотрудники МЧС дежурили на месте до прибытия работников профильной службы.

Кроме того, в соцсетях орловцы пишут о падении деревьев в Кромском и Мценском районах, перебоях с электричеством, а также о снесённой ветром остановке общественного транспорта.

ИА «Орелград»


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