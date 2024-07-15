На Орловщине опробуют новую систему связи власти и бизнеса

То же самое произойдёт ещё в 29 регионах.

Такую информацию сообщили в Министерстве экономического развития России. Тем обсуждалась на Кавказском инвестиционном форуме, который проходит в Чечне.

«В сентябре планируем запустить систему сбора обратной связи от бизнеса в 30 субъектах РФ. Совместно с Минцифры разработан классификатор обращений из семи категорий: поддержка и сопровождение инвестора, кадры, дороги, строительство, инженерные сети, объекты недвижимого имущества, экология и природопользование», — рассказал замглавы ведомства Мурат Керефов.

В число субъектов, где опробуют новый проект, вошла и Орловская область. Внедрить систему повсеместно планируется к концу 2025 года.

Известно, что система будет работать на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг. На ответ на стандартный вопрос дадут до 10 дней, на сложные запросы – до 30 дней.

«Для обработки обращений будут задействованы инвестиционные комитеты — ещё один институт стандарта, который помогает решать возникающие проблемы бизнеса в досудебном порядке», – указали в Минэкономразвития.

ИА «Орелград»