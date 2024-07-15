Скончался ректор ОГУ имени Тургенева Федотов

Глава опорного вуза Орловской области скоропостижно ушёл из жизни.

«Первому областному» подтвердили данную информацию в самом университете. Причина смерти пока остаётся неизвестной.

Александру Федотову было 53 года. Он возглавил ОГУ имени Тургенева в 2019-м году – сначала на правах исполняющего обязанности ректора. В 2021-м орловец вступил в должность на полноценных основаниях.

Александр Федотов родился под Орлом в деревне Грачёвка в 1971-м году. В 1994-м окончил Орловский государственный политехнический институт (позднее – ОрёлГТУ) по специальности «Конструирование и технология радиоэлектронных средств».

Затем, в 2000-м году, в том же вузе получил ещё одно высшее образование – по специальности «Менеджмент» с квалификацией «Экономист». Кроме того, долгое время он работал в ОрёлГТУ, в том числе, на руководящих ответственных должностях. Затем вуз объединили с ОГУ имени Тургенева.

Федотов являлся кандидатом экономических наук, доцентом, почётным работником образования России и почётным работником науки и высшей школы Орловской области.

ИА «Орелград»