В Орле появилось оборудование для высокотехнологичных операций

Их будут делать на мозге и позвоночнике.
Техника уже поступила в Орловскую областную клиническую больницу – в нейрохирургическое отделение. Об этом рассказали в соцсетях учреждения.
Стереоскопическая навигационная система «Мультитрек» разработана российскими учеными. В её основе лежит технология нейронавигации.
Именно она позволяет производить такие операции. Так, навигационная система позволяет врачу выбрать оптимальный «маршрут» к очагу поражения, а также держать на контроле степень радикальности хирургического вмешательства.
Новое оборудование приобретено в рамках национального проекта «Здравоохранение». Её уже используют по назначению. В частности, известно, что технику применяли при удалении объёмного образования головного мозга.
ИА «Орелград»