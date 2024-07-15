В Орле появилось оборудование для высокотехнологичных операций

Их будут делать на мозге и позвоночнике.

Техника уже поступила в Орловскую областную клиническую больницу – в нейрохирургическое отделение. Об этом рассказали в соцсетях учреждения.

Стереоскопическая навигационная система «Мультитрек» разработана российскими учеными. В её основе лежит технология нейронавигации.

Именно она позволяет производить такие операции. Так, навигационная система позволяет врачу выбрать оптимальный «маршрут» к очагу поражения, а также держать на контроле степень радикальности хирургического вмешательства.

Новое оборудование приобретено в рамках национального проекта «Здравоохранение». Её уже используют по назначению. В частности, известно, что технику применяли при удалении объёмного образования головного мозга.

ИА «Орелград»