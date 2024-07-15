На Орловщине выбрали районы с идеальными условиями труда

15.7.2024 | 11:20 Новости, Общество

Подведены итоги тематического конкурса.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловщины.

В регионе выбирали «Лучшее муниципальное образование Орловской области в сфере охраны труда». В итоге первое место занял Болховский район. Дипломы второй и третьей степени достались, соответственно, Верховскому и Малоархангельскому.

Впрочем, в конкурсе участвовали далеко не все муниципалитеты области. На него поступило только 13 заявок.

Ранее стало известно, что в Орловской области стартовало выборочное обследование рабочей силы, которое охватит 449 домохозяйств.

ИА «Орелград»


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