В Орле 51-летний мотоциклист госпитализирован после ДТП

15.7.2024 | 12:05 Новости, Происшествия

Мужчину доставили в Больницу Семашко.

Фото: Управление ГАИ Орловской области

Авария произошла накануне в 12 часов 10 минут. Местом действия стала Октябрьская улица.

Как рассказали в Управлении ГАИ Орловской области, в роковой момент 75-летний мужчина на «Шевроле Ланос» поворачивал в левую сторону – на улицу Костомаровскую.

Машина ехала на зелёный сигнал светофора. 51-летний орловец на мотоцикле «БМВ F 800S» двигался прямо во встречном направлении.

После столкновения водителя двухколёсного транспорта пришлось доставить в Больницу Семашко и госпитализировать.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 30 ДТП. В них пострадали девять человек.

ИА «Орелград»


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