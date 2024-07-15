В Орле 51-летний мотоциклист госпитализирован после ДТП

Мужчину доставили в Больницу Семашко.

Авария произошла накануне в 12 часов 10 минут. Местом действия стала Октябрьская улица.

Как рассказали в Управлении ГАИ Орловской области, в роковой момент 75-летний мужчина на «Шевроле Ланос» поворачивал в левую сторону – на улицу Костомаровскую.

Машина ехала на зелёный сигнал светофора. 51-летний орловец на мотоцикле «БМВ F 800S» двигался прямо во встречном направлении.

После столкновения водителя двухколёсного транспорта пришлось доставить в Больницу Семашко и госпитализировать.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 30 ДТП. В них пострадали девять человек.

ИА «Орелград»