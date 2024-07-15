На Орловщине зарегистрированы новые случаи туляремии

В этом году их было два.

Новость сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Известно, что оба заболевших – совершеннолетние.

При этом с 2010 по 2023 годы данное заболевание выявлялось только у 10 жителей нашего региона. Однако уже установлено, что в области существуют природные очаги туляремии.

Бактерия, переносящая инфекцию, передаётся через укусы кровососущих насекомых и животных, например, комаров и клещей. Также она может попасть в организм сквозь кожные и слизистые покровы – при контакте с заболевшими или умершими животными (например, грызунами, зайцами или кроликами).

Кроме того, заразиться туляремией можно через пищу, а также через воду из открытых водоёмов (таких как колодцы или ручьи).

После заражения туляремия проявляется в виде лихорадки, а также общего расстройства жизнедеятельности организма. Кроме того, у больного расширяются лимфатические узлы.

ИА «Орелград»