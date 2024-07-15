Орловцам показали законы о пожарной безопасности

Тематическая выставка стартовала в областной библиотеке.

«На страже пожарной безопасности» – выставка под таким названием заработала в зале периодики Орловской областной публичной библиотеки им. И.А. Бунина. Она приурочена ко Дню создания Государственного пожарного надзора, выставка будет работать по 29 июля 2024 года. День создания органов ГПН – праздник относительно молодой, так как он отмечается в России только с 2007 года. Однако 18 июля исполнится 97 лет со дня создания Государственного пожарного надзора.

«На выставке представлены законодательные материалы, регулирующие деятельность органов ГПН, начиная с 1994 года, когда был принят действующий ФЗ «О пожарной безопасности», – сообщили организаторы. – Последние поправки к нему были приняты 01.04.2022 и опубликованы в «Российской газете». Отдельный раздел посвящен становлению и развитию Государственного пожарного надзора МЧС России по Орловской области».

Здесь представлены выпуски региональных газет с хроникой и статистикой происшествий, а также с тематическими публикациями, в том числе материалами к юбилейным датам, интервью с ветеранами пожарной службы и даже инструктажами для населения. Книжная часть выставки представлены изданиями с правилами, инструкциями и нормами пожарной безопасности в различных отраслях промышленности, предпринимательской деятельности и сфере услуг.

«Статьи в журнале «Конституционное право» рассказывают об истории, развитии, современном состоянии органов Государственного пожарного надзора, – добавили в областной библиотеке. – Журналы «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Гражданская защита» подробно описывают направления деятельности служб ГПН, работу инспекторов в школах, учреждениях культуры и общепита. Лучшим результатом работы органов Государственного пожарного надзора являются спасенные жизни и сохраненные материальные блага».

ИА «Орелград»