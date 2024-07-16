В Орле рынок оказания услуг сократился при росте объемов

Количество организаций за год сократилось на 43 единицы.

По состоянию на 1 января 2024 года количество организаций по оказанию платных услуг населению в Орле составило 1156 единиц. За 2023 год оно сократилось на 43 единицы. По данным администрации областного центра, мониторинг в этой сфере деятельности осуществляется более чем по 20 видам услуг. Основными из них являются: оказание парикмахерских услуг, пошив и ремонт одежды, обуви, ремонт сложной бытовой техники, фотоуслуги, изготовление и установка окон, дверей и лоджий из ПВХ и алюминия, изготовление металлоизделий, мебели, ритуальные услуги, услуги туристических агентств, автомастерских и автомоек.

«В 2023 году также наблюдалась подвижность данной отрасли: открывались и одновременно закрывались небольшие парикмахерские, ателье по ремонту одежды и обуви, мастерские по ремонту сложной бытовой техники», – следует из информации администрации города Орла. В то же время Орелстат сообщил, что в апреле 2024 года населению Орловской области было оказано платных услуг на 4,256 миллиарда рублей, или 103,3 процента, в сопоставимых ценах, к апрелю предыдущего года.

В среднегодовом исчислении в январе-апреле 2024 года платных услуг орловцам было оказано на общую сумму 17,2 миллиарда рублей, или на 3 процента больше, чем годом ранее. В мае 2024 года, по предварительным данным, населению Орловской области было оказано платных услуг на 4,297 миллиарда рублей, или 104,7 процента, в сопоставимых ценах, к маю предыдущего года. В целом в январе-мае 2024 года услуг орловцам оказали на 21,8 миллиарда рублей, или на 3,6 процента больше, чем годом ранее.

Четверть всего объема платных услуг составили коммунальные услуги, которых орловцам в мае 2024 года было оказано на 1,006 миллиарда рублей. На втором месте традиционно оказались бытовые услуги, на которые орловцы потратили за месяц 764 миллиона рублей. Далее следуют: телекоммуникационные услуги – 545 миллионов рублей, транспортные услуги – 501 миллион рублей, медицинские услуги – 384,1 миллиона рублей, жилищные услуги – 300,8 миллиона рублей, образовательные услуги – 236,3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»